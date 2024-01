Cinéma : L’Abbé Pierre Salle des fêtes Champdeniers, jeudi 25 janvier 2024.

Champdeniers Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 20:30:00

fin : 2024-01-25

Cinéma

Salle des fêtes

Jeudi 25 janvier 2024, à 20h30.

Tarifs : 6,50€ adulte, 5€ – de 16 ans

Organisé par le Centre Socio Culturel Les Unis Vers en Val de Gâtine.

Né dans une famille aisée, Henri Grouès a été à la fois résistant, député, défenseur des sans-abris, révolutionnaire et iconoclaste. Des bancs de l’Assemblée Nationale aux bidonvilles de la banlieue parisienne, son engagement auprès des plus faibles lui a valu une renommée internationale. La création d’Emmaüs et le raz de marée de son inoubliable appel de l’hiver 54 ont fait de lui une icône. Pourtant, chaque jour, il a douté de son action. Ses fragilités, ses souffrances, sa vie intime à peine crédibles sont restées inconnues du grand public. Révolté par la misère et les injustices, souvent critiqué, parfois trahi, Henri Grouès a eu mille vies et a mené mille combats.

Renseignements : valdegray.csc79.org ou au 05 49 25 62 27

Salle des fêtes

Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-04 par CC Val de Gâtine