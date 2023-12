Cinéma : Comme par magie Salle des fêtes Champdeniers Catégories d’Évènement: Champdeniers

Deux-Sèvres Cinéma : Comme par magie Salle des fêtes Champdeniers, 11 janvier 2024, Champdeniers. Champdeniers Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-11 20:30:00

fin : 2024-01-11 Cinéma

Salle des fêtes

Jeudi 11 janvier 2024, à 20h30.

Tarifs : 6,50€ adulte, 5€ – de 16 ans

Organisé par le Centre Socio Culturel Les Unis Vers en Val de Gâtine.

Victor, jeune magicien en pleine ascension, élève seul sa fille Lison. C’est sans compter Jacques, son fantasque beau-père, qui se mêle contre son avis de l’éducation de la petite. Un tandem improbable qui aura pour arbitre Nina, l’amie d’enfance de Victor, au caractère bien trempé.

Renseignements : valdegray.csc79.org ou au 05 49 25 62 27.

Cinéma

Salle des fêtes

Jeudi 11 janvier 2024, à 20h30.

Tarifs : 6,50€ adulte, 5€ – de 16 ans

Organisé par le Centre Socio Culturel Les Unis Vers en Val de Gâtine.

Victor, jeune magicien en pleine ascension, élève seul sa fille Lison. C’est sans compter Jacques, son fantasque beau-père, qui se mêle contre son avis de l’éducation de la petite. Un tandem improbable qui aura pour arbitre Nina, l’amie d’enfance de Victor, au caractère bien trempé.

Renseignements : valdegray.csc79.org ou au 05 49 25 62 27

Cinéma

Salle des fêtes

Jeudi 11 janvier 2024, à 20h30.

Tarifs : 6,50€ adulte, 5€ – de 16 ans

Organisé par le Centre Socio Culturel Les Unis Vers en Val de Gâtine.

Victor, jeune magicien en pleine ascension, élève seul sa fille Lison. C’est sans compter Jacques, son fantasque beau-père, qui se mêle contre son avis de l’éducation de la petite. Un tandem improbable qui aura pour arbitre Nina, l’amie d’enfance de Victor, au caractère bien trempé.

Renseignements : valdegray.csc79.org ou au 05 49 25 62 27 EUR.

Salle des fêtes

Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-19 par CC Val de Gâtine Détails Catégories d’Évènement: Champdeniers, Deux-Sèvres Autres Code postal 79220 Lieu Salle des fêtes Adresse Salle des fêtes Ville Champdeniers Departement Deux-Sèvres Lieu Ville Salle des fêtes Champdeniers Latitude 46.48513 Longitude -0.40489 latitude longitude 46.48513;-0.40489

Salle des fêtes Champdeniers Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champdeniers/