Fête de Noël et cinéma avec le CSC Salle des fêtes Champdeniers, 1 décembre 2023, Champdeniers.

Champdeniers,Deux-Sèvres

Le mercredi 6 décembre 2023 de 14:30 à 18:00, le Centre Socio Culturel organise sa fête de Noël, à la salle des fêtes de Champdeniers.

Cinéma : Elémentaire , séance à partir de 14h30. Tout public, enfants à partir de 6 ans, sur inscription, gratuit.

Gouter et atelier déco de Noël : créations avec les animatrices du CSC, gouter et atelier en famille à partir de 16h45, sur inscription, gratuit.

Sur inscription auprès du CSC. 05.49.25.62.27, au près d’Herminie..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . EUR.

Salle des fêtes

Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



On Wednesday, December 6, 2023 from 2:30 to 6:00 pm, the Centre Socio Culturel will be holding its Christmas party at the Champdeniers village hall.

Cinema : Elémentaire , session from 14:30. Open to all, children aged 6 and over, registration required, free of charge.

Christmas tea party and decorations workshop: creations by CSC animators, tea party and family workshop from 4.45pm, registration required, free.

Registration with the CSC. 05.49.25.62.27, near Herminie.

El miércoles 6 de diciembre de 2023, de 14:30 a 18:00, el Centre Socio Culturel organiza su fiesta de Navidad en la sala de fiestas del pueblo de Champdeniers.

Cine: Elemental, sesión a partir de las 14:30. Abierto a todos, niños a partir de 6 años, inscripción obligatoria, gratuito.

Merienda de Navidad y taller de decoración: creaciones del personal del CSC, merienda y taller familiar a partir de las 16.45 h, inscripción obligatoria, gratuito.

Inscripción previa en el CSC. 05.49.25.62.27, cerca de Herminie.

Am Mittwoch, den 6. Dezember 2023, organisiert das Centre Socio Culturel von 14:30 bis 18:00 Uhr seine Weihnachtsfeier im Festsaal von Champdeniers.

Kino: Grundschule , Vorstellung ab 14:30 Uhr. Für alle Altersgruppen, Kinder ab 6 Jahren, nach Anmeldung, kostenlos.

Gouter und Atelier für Weihnachtsdekoration: Kreationen mit den Betreuerinnen des CSC, Gouter und Atelier für die ganze Familie ab 16:45 Uhr, Anmeldung erforderlich, kostenlos.

Mit Anmeldung beim CSC. 05.49.25.62.27, bei Herminie.

