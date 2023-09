Disco-soupe Salle des fêtes Champdeniers, 2 décembre 2023, Champdeniers.

Champdeniers,Deux-Sèvres

Organisé par le Centre SocioCulturel Les Unis Vers en Val de Gâtine.

Le principe est de récupérer des fruits, légumes et produits frais invendus ou un peu avancés et de les cuisiner avec les habitants à l’occasion de marchés pour sensibiliser au gaspillages alimentaire. Ils seront dégustés ensemble gratuitement au rythme de la musique, en toute convivialité.

Gratuit, à l’occasion du marché de Noël..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Salle des fêtes

Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Organized by the Centre SocioCulturel Les Unis Vers en Val de Gâtine.

The idea is to recover unsold or slightly advanced fruit, vegetables and fresh produce, and cook them with local residents at markets to raise awareness of food waste. They will be eaten together, free of charge, to the rhythm of music, in a convivial atmosphere.

Free, on the occasion of the Christmas market.

Organizado por el Centre SocioCulturel Les Unis Vers en Val de Gâtine.

La idea es hacerse con fruta, verdura y productos frescos que no se hayan vendido, o que estén un poco pasados, y cocinarlos con la población local en los mercados para concienciar sobre el despilfarro de alimentos. Se comerán juntos, gratis, al ritmo de la música.

Gratis, durante el mercado de Navidad.

Organisiert vom Centre SocioCulturel Les Unis Vers en Val de Gâtine.

Das Prinzip besteht darin, unverkauftes oder etwas fortgeschrittenes Obst, Gemüse und frische Produkte zu sammeln und sie mit den Einwohnern anlässlich von Märkten zu kochen, um auf die Lebensmittelverschwendung aufmerksam zu machen. Sie werden dann gemeinsam kostenlos zum Rhythmus der Musik in geselliger Runde verkostet.

Kostenlos, anlässlich des Weihnachtsmarktes.

Mise à jour le 2023-08-15 par CC Val de Gâtine