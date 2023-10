Bourse aux jouets 2023 Salle des fêtes Champdeniers, 8 novembre 2023, Champdeniers.

Champdeniers,Deux-Sèvres

Mercredi 8 novembre, de 9 h à 19 h 30, et jeudi 9 novembre, de 9 h à 12 h.

Livres, jeux de société, jeux vidéo, vêtements de sports d’hiver à partir de 2 ans.

Rédiger les étiquettes à domicile : maxi deux listes.

Dépôt des articles : lundi 6 novembre de 14 h à 19 h et mardi 7 novembre de 9 h à 18 h : 1,50 € la liste de 20 articles, dont trois peluches maxi, supérieures à 20 cm.

Tous les jeux doivent être complets et avoir leur mode d’emploi avec les piles.

Retrait du produit de la vente et invendus : vendredi 10 novembre, de 16 h 30 à 19 h. 10 % du produit de la vente est retenu pour les frais d’organisation.

Renseignements : tél. 05.49.25.88.54..

2023-11-08 fin : 2023-11-08 19:30:00. EUR.

Salle des fêtes

Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Wednesday November 8, 9 am to 7:30 pm, and Thursday November 9, 9 am to 12 pm.

Books, board games, video games, winter sports clothing for children aged 2 and over.

Write labels at home: max. two lists.

Items to be deposited: Monday, November 6, from 2 pm to 7 pm and Tuesday, November 7, from 9 am to 6 pm: 1.50 ? per list of 20 items, including a maximum of three plush toys over 20 cm.

All sets must be complete, with instructions for use and batteries.

Collection of sale proceeds and unsold items: Friday, November 10, from 4.30 pm to 7 pm. 10% of sale proceeds will be retained to cover organization costs.

Information: tel. 05.49.25.88.54.

Miércoles 8 de noviembre, de 9.00 a 19.30 h, y jueves 9 de noviembre, de 9.00 a 12.00 h.

Libros, juegos de mesa, videojuegos, ropa deportiva de invierno para niños a partir de 2 años.

Escribir etiquetas en casa: máximo dos listas.

Artículos a depositar: lunes 6 de noviembre de 14.00 a 19.00 h. y martes 7 de noviembre de 9.00 a 18.00 h.: 1,50 euros por lista de 20 artículos, incluido un máximo de tres peluches de más de 20 cm.

Todos los juegos deben estar completos, con instrucciones de uso y pilas.

Recogida del producto de la venta y de los artículos no vendidos: viernes 10 de noviembre, de 16.30 a 19.00 horas. se retendrá el 10% del producto de la venta para cubrir los gastos de organización.

Información: tel. 05.49.25.88.54.

Mittwoch, 8. November, von 9.00 bis 19.30 Uhr und Donnerstag, 9. November, von 9.00 bis 12.00 Uhr.

Bücher, Gesellschaftsspiele, Videospiele, Wintersportbekleidung ab 2 Jahren.

Etiketten zu Hause schreiben: max. zwei Listen.

Abgabe der Artikel: Montag, 6. November, von 14 bis 19 Uhr und Dienstag, 7. November, von 9 bis 18 Uhr: 1,50 ? pro Liste mit 20 Artikeln, darunter max. drei Plüschtiere, größer als 20 cm.

Alle Spiele müssen vollständig sein und eine Gebrauchsanweisung mit Batterien haben.

Abholung des Verkaufserlöses und unverkaufte Artikel: Freitag, 10. November, 16.30 bis 19.00 Uhr. 10 % des Verkaufserlöses werden für die Organisationskosten einbehalten.

Weitere Informationen: Tel. 05.49.25.88.54.

Mise à jour le 2023-10-17 par CC Val de Gâtine