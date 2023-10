Loto USCP Salle des fêtes Champdeniers, 21 octobre 2023, Champdeniers.

Champdeniers,Deux-Sèvres

Venez nombreux au loto organisé le samedi 21 octobre à 20h30. Animé par Danièle.

Tél. 06.07.34.78.36.

Ouverture des portes à 19 heures.

2 200 € de cartes cadeaux et d’autres lots à gagner !

2€ le carton – 10€ les 6 et 15€ les 10

Restauration et boissons sur place :

Sandwichs, crêpes, gâteaux,.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Salle des fêtes

Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come along to the bingo on Saturday October 21 at 8.30pm. Hosted by Danièle.

Tel. 06.07.34.78.36.

Doors open at 7pm.

2,200? gift cards and other prizes to be won!

2? per box – 10? for 6 and 15? for 10

Catering and drinks on site:

Sandwiches, crêpes, cakes,

Ven al bingo el sábado 21 de octubre a las 20.30 h. Organizado por Danièle.

Tel. 06.07.34.78.36.

Apertura de puertas a las 19.00 h.

2.200 ¤ en tarjetas regalo y otros premios

2? por caja – 10? por 6 y 15? por 10

Catering y bebidas in situ:

Bocadillos, crêpes, pasteles,

Kommen Sie zahlreich zum organisierten Lotto am Samstag, den 21. Oktober um 20:30 Uhr. Wird von Danièle moderiert.

Tel. 06.07.34.78.36.

Türöffnung um 19 Uhr.

2.200 ? Geschenkkarten und andere Preise zu gewinnen!

2? pro Karton – 10? für 6 und 15? für 10

Speisen und Getränke vor Ort:

Sandwiches, Crêpes, Kuchen,

Mise à jour le 2023-10-17 par CC Val de Gâtine