A la noce ! Salle des fêtes Champdeniers, 3 octobre 2023, Champdeniers.

Champdeniers,Deux-Sèvres

Exposition de photos de mariage de 1899 à nos jours, le collectif Bien Vieillir Ensemble ainsi que l’atelier Généalogie du CSC vous présente l’exposition.

Du 3 au 7 octobre 2023 à la salle des fêtes de Champdeniers.

Chansons de noces avec Claude Ribouillaud et ses musiciens le 5 octobre. Concert et goûter gratuit sur inscription au 06 74 19 38 66.

Bal traditionnel avec le groupe « Accord à quatre » le vendredi 6 octobre à 20h30. Boissons et collations payantes sur place.

Horaires d’ouverture de l’exposition:

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : matin /10h-12h30 et après-midi /15h-18h30

Samedi : 9h30-13h

Renseignements : CSC : 05 49 25 62 27 / 06 74 19 38 66

bienviellir.luv@csc79.org.

2023-10-03 fin : 2023-10-07 . .

Salle des fêtes

Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Exhibition of wedding photos from 1899 to the present day. The Bien Vieillir Ensemble collective and the CSC genealogy workshop present the exhibition.

From October 3 to 7, 2023 at the Champdeniers village hall.

Wedding songs with Claude Ribouillaud and his musicians on October 5. Free concert and afternoon snack, with registration on 06 74 19 38 66.

Traditional ball with the « Accord à quatre » group on Friday October 6 at 8:30pm. Drinks and snacks available on site.

Exhibition opening times:

Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday: mornings /10h-12h30 and afternoons /15h-18h30

Saturday: 9h30-13h

For further information, please contact CSC : 05 49 25 62 27 / 06 74 19 38 66

bienviellir.luv@csc79.org

Exposición de fotos de bodas desde 1899 hasta nuestros días. El colectivo Bien Vieillir Ensemble y el taller de genealogía del CSC presentan la exposición.

Del 3 al 7 de octubre de 2023 en la sala de fiestas de Champdeniers.

Canciones de boda con Claude Ribouillaud y sus músicos el 5 de octubre. Concierto gratuito y merienda previa reserva llamando al 06 74 19 38 66.

Baile tradicional con el grupo « Accord à quatre » el viernes 6 de octubre a las 20h30. Bebidas y aperitivos disponibles in situ.

Horario de apertura de la exposición:

Martes, miércoles, jueves y viernes: mañanas de 10.00 a 12.30 h. y tardes de 15.00 a 18.30 h

Sábado: de 9.30 a 13.00 horas

Para más información CSC: 05 49 25 62 27 / 06 74 19 38 66

bienviellir.luv@csc79.org

Ausstellung von Hochzeitsfotos von 1899 bis heute. Das Kollektiv Bien Vieillir Ensemble sowie der Atelier Généalogie des CSC stellen Ihnen die Ausstellung vor.

Vom 3. bis 7. Oktober 2023 im Festsaal von Champdeniers.

Chansons de noces mit Claude Ribouillaud und seinen Musikern am 5. Oktober. Konzert und kostenloser Imbiss nach Anmeldung unter 06 74 19 38 66.

Traditioneller Ball mit der Gruppe « Accord à quatre » am Freitag, den 6. Oktober um 20:30 Uhr. Kostenpflichtige Getränke und Snacks vor Ort.

Öffnungszeiten der Ausstellung:

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag: vormittags /10.00-12.30 Uhr und nachmittags /15.00-18.30 Uhr

Samstag: 9.30-13.00 Uhr

Informationen: CSC: 05 49 25 62 27 / 06 74 19 38 66

bienviellir.luv@csc79.org

