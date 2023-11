Loto gourmand Salle des fêtes Champagné-Saint-Hilaire, 5 novembre 2023, Champagné-Saint-Hilaire.

Champagné-Saint-Hilaire,Vienne

Bons d’achat

Lots de viande

Panier garnis

Buvette, crêpes, et bonne humeur sur place.

Ouverture des portes à 12h30..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . .

Salle des fêtes

Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Gift vouchers

Meat lots

Gift baskets

Refreshment bar, pancakes and good cheer on site.

Doors open at 12.30pm.

Vales

Premios de carne

Cestas llenas

Refrescos, crepes y buen humor in situ.

Apertura de puertas a las 12.30 h.

Gutscheine

Lose mit Fleisch

Gefüllte Körbe

Getränke, Crêpes und gute Laune vor Ort.

Öffnung der Türen um 12:30 Uhr.

