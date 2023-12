Randonnée Salle des fêtes Champagné-le-Sec, 19 mai 2024, Champagné-le-Sec.

Champagné-le-Sec Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 08:00:00

fin : 2024-05-19

Départ et inscription à la salle des fêtes.

Deux départ à 8h et à 9h30 avec deux parcours proposés.

Jeu questions.

4€ à partir de 12 ans.

Collation à mi-parcours et apéro offert.

Pour les personnes qui le désirent nous continuerons la journée avec un pique-nique, tables et chaises fournies (chacun apportera son repas) aux « quatre chemins » ou à la salle des fêtes en fonction de la météo… des jeux vous seront proposés (pétanque, ballon, tir à la corde, belote)….

Salle des fêtes

Champagné-le-Sec 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou