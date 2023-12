Carnaval Salle des fêtes Champagné-le-Sec, 3 mars 2024, Champagné-le-Sec.

Champagné-le-Sec Vienne

Début : 2024-03-03 14:30:00

Carnaval et jugement de César qui sera ensuite brûlé sur le bûcher…

Concurs de déguisement pour les enfants jusqu’à 12 ans sur inscription avant le 26 février.

Panier surprise, buvette, crêpes….

Salle des fêtes

Champagné-le-Sec 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine



