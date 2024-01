Théâtre : 50 étoiles ( et d’autres révolutions!…) par Thierry Maux Salle des fêtes Champagnac-la-Rivière, dimanche 7 janvier 2024.

Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-07 16:00:00

fin : 2024-01-07

Une histoire américaine de 1953 au Watergate, écrite, mise en scène et interprétée par des élus, des habitants et une comédienne passionnée. La pièce de théâtre sera suivie d’échanges autour d’un verre.

Salle des fêtes

Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



