Théâtre : 50 étoiles ( et d’autres révolutions!…) Salle des fêtes Champagnac-la-Rivière, 11 novembre 2023, Champagnac-la-Rivière.

Champagnac-la-Rivière,Haute-Vienne

Une histoire américaine de 1953 au Watergate, écrite, mise en scène et interprétée par des élus, des habitants et une comédienne passionnée. La pièce de théâtre sera suivie d’échanges autour d’un verre..

Salle des fêtes

Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



An American story from 1953 to Watergate, written, directed and performed by elected officials, local residents and a passionate actress. The play will be followed by a discussion over a drink.

Una historia americana desde 1953 hasta el Watergate, escrita, dirigida e interpretada por representantes electos, residentes locales y una apasionada actriz. La obra irá seguida de un debate en torno a una copa.

Eine amerikanische Geschichte von 1953 bis Watergate, geschrieben, inszeniert und aufgeführt von gewählten Vertretern, Einwohnern und einer leidenschaftlichen Schauspielerin. Im Anschluss an das Theaterstück besteht die Möglichkeit, sich bei einem Getränk auszutauschen.

Mise à jour le 2023-10-23 par OT Ouest Limousin