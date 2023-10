Cinéma : « Sortilèges et envoûtements en Limousin » Salle des fêtes Champagnac-la-Rivière, 20 octobre 2023, Champagnac-la-Rivière.

Champagnac-la-Rivière,Haute-Vienne

« Sortilèges et envoutements en Limousin », c’est un reportage en quatre épisodes réalisé dans le Limousin dans les années 1980. Les pratiques de sorcellerie et d’envoûtement dans les campagnes sont évoquées par de nombreux témoignages. Ces personnes se disent victimes de sorts et d’envoûtements, en ville comme à la campagne. Reportage de Marc Wilmart, Gilles Arizolli et Gérard Vaziaga. Projection suivie d’une séance pour rire de tables qui tournent. De quoi vous faire rêver ou frissonner à l’arrivée d’Halloween !.

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . EUR.

Salle des fêtes

Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



« Sortilèges et envoutements en Limousin » is a four-part report produced in the Limousin region in the 1980s. Numerous testimonies evoke witchcraft and bewitchment practices in the countryside. These people claim to be victims of spells and bewitchments, both in town and in the countryside. Reportage by Marc Wilmart, Gilles Arizolli and Gérard Vaziaga. Screening followed by a session to laugh about tables that turn. Enough to make you dream or shiver as Halloween arrives!

« Sortilèges et envoutements en Limousin » es un reportaje en cuatro partes realizado en la región de Lemosín en los años ochenta. Muchas personas hablan de la práctica de la brujería y el embrujamiento en el campo. Estas personas afirman ser víctimas de hechizos y embrujos, tanto en las ciudades como en el campo. Reportaje de Marc Wilmart, Gilles Arizolli y Gérard Vaziaga. Proyección seguida de una sesión de risas sobre las mesas que giran. ¡Suficiente para soñar o estremecerse con la llegada de Halloween!

« Sortilèges et envoûments en Limousin » ist eine vierteilige Reportage, die in den 1980er Jahren im Limousin gedreht wurde. Die Praktiken der Hexerei und Verzauberung auf dem Land werden in zahlreichen Zeugenaussagen thematisiert. Diese Menschen berichten, dass sie sowohl in der Stadt als auch auf dem Land Opfer von Zaubersprüchen und Verzauberungen geworden sind. Reportage von Marc Wilmart, Gilles Arizolli und Gérard Vaziaga. Vorführung mit anschließender Sitzung, um über Tische, die sich drehen, zu lachen. Lassen Sie sich von Halloween träumen oder erschauern!

