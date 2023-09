Cinéma : ‘L’improbable voyage d’Harold Fry’ Salle des fêtes Champagnac-la-Rivière, 27 septembre 2023, Champagnac-la-Rivière.

Champagnac-la-Rivière,Haute-Vienne

CinéPlus Limousin et la municipalité de Champagnac la Rivière vous invitent à venir voir le film « L’improbable voyage d’Harold Fry' » le mercredi 27 septembre à 20h30 à la salle des fêtes..

2023-09-27 fin : 2023-09-27 . EUR.

Salle des fêtes

Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



CinéPlus Limousin and the municipality of Champagnac la Rivière invite you to come and see the film « L’improbable voyage d’Harold Fry' » on Wednesday September 27 at 8.30pm in the village hall.

CinéPlus Limousin y el municipio de Champagnac la Rivière le invitan a venir a ver la película « L’improbable voyage d’Harold Fry' » el miércoles 27 de septiembre a las 20h30 en la sala del pueblo.

CinéPlus Limousin und die Gemeinde Champagnac la Rivière laden Sie ein, den Film « Die unwahrscheinliche Reise des Harold Fry' » am Mittwoch, den 27. September um 20.30 Uhr im Festsaal zu sehen.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Ouest Limousin