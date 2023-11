Mi-Nuit de la bourrée 2024 8e édition Salle des fêtes, Chamboulive (19) Mi-Nuit de la bourrée 2024 8e édition Salle des fêtes, Chamboulive (19), 27 janvier 2024, . Mi-Nuit de la bourrée 2024 8e édition Samedi 27 janvier 2024, 17h30 Salle des fêtes, Chamboulive (19) En cours de définition Programmation en cours Cette manifestation est produite par Délires et des Notes en partenariat avec le Centre Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin, avec le soutien du Département de la Corrèze. source : événement Mi-Nuit de la bourrée 2024 8e édition publié sur AgendaTrad Salle des fêtes, Chamboulive (19) Le Bourg

2024-01-27T17:30:00+01:00 – 2024-01-28T01:00:00+01:00

