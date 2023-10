Coup de théâtre : Tais toi, François ! Salle des fêtes Chambon-sur-Voueize, 2 décembre 2023, Chambon-sur-Voueize.

Chambon-sur-Voueize,Creuse

La troupe de théâtre de Budelière jouera la pièce « Tais toi, François! » de Viviane Tardivel.

Ginette, paisible retraitée, loue son gîte à deux couples d’amis. Les femmes sont copines mais les hommes se supportent. Elles espèrent que l’air de la campagne va apaiser les tensions, mais c’est sans compter sur François, le coq de la gentille propriétaire qui fait tout pour que le séjour se passe bien… quoi que….

Salle des fêtes

The Budelière theater troupe will perform Viviane Tardivel’s play « Tais toi, François!

Ginette, a peaceful retiree, rents out her gîte to two couples of friends. The women are friends, but the men put up with each other. They’re hoping that the country air will ease their tensions, but they can’t count on François, the friendly landlady’s rooster, who does everything he can to make sure their stay goes smoothly… although…

¡La compañía de teatro Budelière representará la obra de Viviane Tardivel « Tais toi, François!

Ginette, una apacible jubilada, alquila su casa rural a dos parejas de amigos. Las mujeres son amigas, pero los hombres se aguantan. Esperan que el aire del campo alivie sus tensiones, pero no pueden contar con François, el simpático gallo de la casera, que hace todo lo posible para que su estancia transcurra sin sobresaltos… aunque…

Die Theatergruppe aus Budelière führt das Stück « Tais toi, François! » von Viviane Tardivel auf.

Ginette, eine friedliche Rentnerin, vermietet ihr Haus an zwei befreundete Paare. Die Frauen sind Freundinnen, aber die Männer halten sich gegenseitig aus. Sie hoffen, dass die Landluft die Spannungen abbauen wird, aber sie haben nicht mit François gerechnet, dem Hahn der netten Vermieterin, der alles dafür tut, dass der Aufenthalt gut verläuft… obwohl…

