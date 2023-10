Fondu Frites Salle des fêtes Chambon-sur-Voueize, 10 novembre 2023, Chambon-sur-Voueize.

Chambon-sur-Voueize,Creuse

1ère édition de la spécialité creusoise : Fondu Frites !

Animation jusqu’au bout de la nuit par Dj Mat.

Sur réservation avant le 31 octobre..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . EUR.

Salle des fêtes

Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



1st edition of the Creus speciality: Fondu Frites!

Late-night entertainment by Dj Mat.

Reservations required by October 31.

1ª edición de la especialidad de Creus: ¡Fondu Frites!

Entretenimiento hasta el final de la noche a cargo de Dj Mat.

Es necesario reservar antes del 31 de octubre.

1. Ausgabe der Spezialität aus dem Creusoise: Fondu Frites!

Unterhaltung bis in die Nacht durch Dj Mat.

Auf Reservierung vor dem 31. Oktober.

Mise à jour le 2023-10-03 par Creuse Tourisme