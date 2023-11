Concert de Noël : Ensemble Baroque de l’Echo des Muses Salle des Fêtes Chamberet, 17 décembre 2023, Chamberet.

Chamberet,Corrèze

L’association des Heures Musicales en Monédières organise son 4ème concert de l’année, il est consacré aux chants de Noël de Marc Antoine CHARPENTIER avec Magnificat et messe de minuit, au concerto d’ Acangelo CORELLI et aux chants de l’Avent et de Noël en langue d’Oc et Oil d’Olivier PAYRAT. L’Ensemble Baroque de l’Echo des Muses sera dirigé par Agnès TUDOU..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . EUR.

Salle des Fêtes

Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The « Heures Musicales en Monédières » association is organizing its 4th concert of the year, devoted to Marc Antoine CHARPENTIER’s Christmas carols with Magnificat and midnight mass, Acangelo CORELLI’s concerto and Olivier PAYRAT’s Advent and Christmas carols in langue d’Oc and Oil. The Ensemble Baroque de l’Echo des Muses will be conducted by Agnès TUDOU.

La asociación « Heures Musicales en Monédières » organiza su 4º concierto del año, en el que se interpretarán villancicos de Marc Antoine CHARPENTIER con Magnificat y misa de medianoche, un concierto de Acangelo CORELLI y villancicos de Adviento y Navidad en lengua de Oc y Óleo de Olivier PAYRAT. El conjunto barroco Echo des Muses estará dirigido por Agnès TUDOU.

Der Verein Heures Musicales en Monédières organisiert sein viertes Konzert des Jahres. Es ist den Weihnachtsliedern von Marc Antoine CHARPENTIER mit Magnificat und Mitternachtsmesse, dem Konzert von Acangelo CORELLI und den Advents- und Weihnachtsliedern in Langue d’Oc und Oil von Olivier PAYRAT gewidmet. Das Barockensemble Echo des Muses wird von Agnès TUDOU geleitet.

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de Tourisme Terres de Corrèze