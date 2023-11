Marché de Noël de Chamberet Salle des Fêtes Chamberet, 10 décembre 2023, Chamberet.

Chamberet,Corrèze

Organisé par l’association des parents d’élèves, stands d’artisans et animations, venue du père Noël…

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Salle des Fêtes

Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Organized by the parents’ association, craft stalls and entertainment, with a visit from Santa Claus…

Organizado por la asociación de padres, con puestos de artesanía, animaciones y la visita de Papá Noel…

Organisiert von der Elternvereinigung, Stände von Kunsthandwerkern und Animationen, Besuch des Weihnachtsmanns…

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme Terres de Corrèze