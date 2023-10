Ciné-Lot : « Super-bourrés » Salle des fêtes Cézac, 8 novembre 2023, Cézac.

Synopsis :

Dernière journée avant la fin du lycée. Janus et Sam doivent apporter à boire pour participer à la fête de fin d’année. Alors qu’ils fouillent dans la cave du père de Janus à la recherche de bouteilles, ils font la découverte d’une étrange machine….

2023-11-08 20:30:00 fin : 2023-11-08 . 4 EUR.

Synopsis:

Last day before the end of high school. Janus and Sam have to bring drinks to the end-of-year party. While rummaging through Janus’s father’s cellar for bottles, they discover a strange machine…

Sinopsis:

El último día antes del final del instituto. Janus y Sam tienen que llevar bebidas a la fiesta de fin de curso. Mientras buscan botellas en el sótano del padre de Janus, descubren una extraña máquina…

Synopsis:

Letzter Tag vor dem Abschluss der High School. Janus und Sam müssen Getränke mitbringen, um an der Abschlussparty teilnehmen zu können. Als sie den Keller von Janus’ Vater nach Flaschen durchsuchen, machen sie die Entdeckung einer seltsamen Maschine…

