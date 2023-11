Bourse aux jouets Salle des fêtes Cesset, 26 novembre 2023, Cesset.

Cesset,Allier

Jouets, livres, vêtements d’enfants.

Buvette et petite restauration.

Au profit des écoles de Cesset et Louchy-Montfand..

2023-11-26 09:00:00 fin : 2023-11-26 17:00:00. .

Salle des fêtes

Cesset 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Toys, books, children’s clothes.

Refreshments and snacks.

To benefit Cesset and Louchy-Montfand schools.

Juguetes, libros, ropa infantil.

Refrescos y tentempiés.

A beneficio de las escuelas de Cesset y Louchy-Montfand.

Spielzeug, Bücher, Kinderkleidung.

Getränke und kleine Snacks.

Zugunsten der Schulen von Cesset und Louchy-Montfand.

