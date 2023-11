Marché de Noël Cesny-Bois-Halbout Salle des Fêtes Cesny-les-Sources, 2 décembre 2023, Cesny-les-Sources.

Cesny-les-Sources,Calvados

De 10h à 17h

L’association sportive Maligne réalisera un marché de Noël le 02 Décembre 2023 où vous trouverez des stands différents :

– Artisanat

– Chocolats et confiseries

– Jeux de société

– Accessoires de beauté et de prêt à porter

– Manucure ( à prendre rendez-vous au 0603354014 )

– Créations manuelles

– Bougies

Vous trouverez vos futurs cadeaux de Noël au sein de ce Marché de Noël !.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Salle des Fêtes

Cesny-les-Sources 14220 Calvados Normandie



10 a.m. to 5 p.m

The Maligne sports association will be holding a Christmas market on December 02, 2023, where you’ll find a variety of stalls:

– Crafts

– Chocolates and sweets

– Board games

– Beauty and ready-to-wear accessories

– Manicures (by appointment only: 0603354014)

– Handicrafts

– Candles

You’ll find all you need for Christmas at this Christmas Market!

De 10.00 a 17.00 h

La asociación deportiva Maligne organizará un mercado navideño el 02 de diciembre de 2023 en el que encontrará diversos puestos:

– Artesanía

– Chocolates y dulces

– Juegos de mesa

– Accesorios de belleza y prêt-à-porter

– Manicura (concertar cita en 0603354014)

– Manualidades creativas

– Velas

¡Seguro que encuentras tus regalos de Navidad en este Mercado Navideño!

Von 10 bis 17 Uhr

Der Sportverein Maligne veranstaltet am 02. Dezember 2023 einen Weihnachtsmarkt, auf dem Sie verschiedene Stände finden werden:

– Kunsthandwerk

– Schokolade und Süßigkeiten

– Gesellschaftsspiele

– Schönheitsaccessoires und Prêt-à-porter

– Maniküre ( Terminvereinbarung unter 0603354014 )

– Manuelle Kreationen

– Kerzen

Auf diesem Weihnachtsmarkt finden Sie Ihre zukünftigen Weihnachtsgeschenke!

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Suisse Normande