Salle des fêtes Centre culturel Bonnefoy Toulouse, mardi 26 mars 2024.

Salle des fêtes Spectacle de théâtre / Baptiste Amann / L’Annexe / En partenariat avec le Théâtre Sorano – Scène Conventionnée et l’Usine – Centre national des arts de la rue et de l’espace public 26 – 28 mars Centre culturel Bonnefoy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-26T20:00:00+01:00 – 2024-03-26T22:15:00+01:00

Fin : 2024-03-28T20:00:00+01:00 – 2024-03-28T22:15:00+01:00

Un trio de jeunes citadins se lance dans un nouveau projet de vie : racheter le site d’une ancienne usine dans un village à la campagne pour le rénover et l’habiter. Mais leur rêve de décroissance et d’habitat partagé va se heurter à une réalité de terrain. Baptiste Amann signe ici une fresque à la fois intime et politique aux couleurs vives de notre époque, portée par une troupe brillante.

Texte & mise scène Baptiste Amann

Interprètes O. Brunhes, A. Castellon, J. Geffroy, S. Jeanjean, L. Kramarz, C. Menon-Bertheux, R. Mesnard, Y. Pisiou, S. Réhault, et M. Verstraeten

Centre culturel Bonnefoy 4 Rue Du Faubourg Bonnefoy 31500 toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 83 60

© Pierre Planchenault