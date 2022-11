Junguer dans not’ pays à Censerey Salle des fêtes, Censerey (21)

Junguer dans not’ pays à Censerey Salle des fêtes, Censerey (21), 17 novembre 2022, . Junguer dans not’ pays à Censerey Jeudi 17 novembre, 19h30 Salle des fêtes, Censerey (21)

gratuit

avec boeuf musical Salle des fêtes, Censerey (21) Salle des fêtes, 21430 Censerey, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39017 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dance in the village devient Jũnguer dans nôt’ pays comme on dit par chez nous !Mais la formule de change pas : un repas partagé, des musiciens, des danses, de la convivialité, des rencontres,….RDV à partir de 19h30 à la salle des fêtes de CensereyOuvert à tousOrganisé par l’Association Loisirs Jeunesse Culture en partenariat avec la mairie de Censerey source : événement Junguer dans not’ pays à Censerey publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-17T19:30:00+01:00

2022-11-17T23:30:00+01:00

Détails Autres Lieu Salle des fêtes, Censerey (21) Adresse Salle des fêtes, 21430 Censerey, France Age maximum 110 lieuville Salle des fêtes, Censerey (21)

Salle des fêtes, Censerey (21) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//