« Lot en Transitions » – atelier public : « Fresque du Climat » salle des fêtes Cazals, 17 octobre 2023, Cazals.

Cazals,Lot

Atelier de coopératif pour comprendre et s’approprier les enjeux climatiques, et passer à l’action.

Un atelier « Fresque du Climat » est organisé à Cazals, dans le cadre de la quinzaine « Lot en Transitions », organisé par la préfecture du Lot, la Région Occitanie, l’agence AD’OCC, le Département du Lot et Quercy Energies.

La Fresque du climat est un outil pédagogique, conçu par Cédric Ringenbach, qui permet de sensibiliser au changement climatique.

Un événement organisé en étroite collaboration entre les partenaires officiels et la Mairie de Cazals..

2023-10-17 17:30:00 fin : 2023-10-17 19:00:00. .

salle des fêtes

Cazals 46250 Lot Occitanie



Cooperative workshop to understand and appropriate climate issues, and take action.

A « Climate Fresco » workshop is organized in Cazals, as part of the « Lot en Transitions » fortnight, organized by the Lot prefecture, the Occitanie region, the AD?OCC agency, the Lot department and Quercy Energies.

The Climate Fresco is an educational tool designed by Cédric Ringenbach to raise awareness of climate change.

The event was organized in close collaboration with the official partners and the Mairie de Cazals.

Un taller cooperativo para ayudarle a comprender y asumir las cuestiones climáticas, y pasar a la acción.

En el marco de la quincena « Lot en Transitions », organizada por la Prefectura del Lot, la Región Occitanie, la agencia AD-OCC, el Departamento del Lot y Quercy Energies, se organiza en Cazals un taller « Fresco climático ».

El Fresco del Clima es una herramienta pedagógica concebida por Cédric Ringenbach para sensibilizar sobre el cambio climático.

El acto se organizó en estrecha colaboración con los socios oficiales y el Ayuntamiento de Cazals.

Genossenschaftsworkshop, um die Herausforderungen des Klimas zu verstehen, sich anzueignen und aktiv zu werden.

Im Rahmen der zweiwöchigen Veranstaltung « Lot en Transitions », die von der Präfektur des Departements Lot, der Region Okzitanien, der Agentur AD?OCC, dem Departement Lot und Quercy Energies organisiert wird, findet in Cazals ein Workshop « Fresque du Climat » (Klimafresko) statt.

Die Klimafreske ist ein von Cédric Ringenbach entworfenes pädagogisches Instrument, das das Bewusstsein für den Klimawandel schärfen soll.

Eine Veranstaltung, die in enger Zusammenarbeit zwischen den offiziellen Partnern und dem Rathaus von Cazals organisiert wurde.

Mise à jour le 2023-10-09 par OT Cazals-Salviac