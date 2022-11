Bal occitan Salle des fêtes, Caylus (82)

Bal occitan Salle des fêtes, Caylus (82), 26 novembre 2022, . Bal occitan Samedi 26 novembre, 21h00 Salle des fêtes, Caylus (82)

8

avec Manu Isopet Salle des fêtes, Caylus (82) 82160 Caylus Salle des fêtes, 82160 Caylus, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/38566 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Fa qualques annadas que tira-buta la maquina o que dansa, que s’ensaja amb d’autres musicians del canton o d’endacòm mai. E vaquí que pren cadièra sus l’empont, tot sol, per bufar un ambient d’amistat e de fèsta que tant li agradan. Un bal que res i es pas impossible. Renoses e morruts son pas planvenguts. Depuis déjà quelques années, Manu « accordéonise », chante et danse, ici ou là avec quelques amis musiciens… Voici qu’il décide de mener le bal en solo, dans cette ambiance festive qu’il aime tant. Dans ce bal, son bal, rien n’est impossible… Manu Isopet : Accordéon, chant source : événement Bal occitan publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T21:00:00+01:00

2022-11-27T01:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Salle des fêtes, Caylus (82) Adresse 82160 Caylus Salle des fêtes, 82160 Caylus, France Age maximum 110 lieuville Salle des fêtes, Caylus (82)

Salle des fêtes, Caylus (82) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//