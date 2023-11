Bourse aux jouets – Vide-Poussettes Salle des Fêtes Caubon-Saint-Sauveur, 19 novembre 2023, Caubon-Saint-Sauveur.

Caubon-Saint-Sauveur,Lot-et-Garonne

Bourse aux jouets – Vide-Poussettes organisé par l’Association des Parents d’Élèves – Petite restauration et Buvette sur place..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 16:30:00. EUR.

Salle des Fêtes

Caubon-Saint-Sauveur 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Toy fair – Babysitter’s market organized by the Parents’ Association – Snacks and refreshments on site.

Feria del juguete – Mercadillo de canguros organizado por la Asociación de Padres – Merienda y refrescos in situ.

Spielzeugbörse – Kinderwagenverkauf, organisiert von der Association des Parents d’Élèves (Elternverein) – Kleine Snacks und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT Val de Garonne