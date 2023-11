Le P’tit Bal Des Bois – Caubeyres 47 Salle des fêtes, Caubeyres (47) Le P’tit Bal Des Bois – Caubeyres 47 Salle des fêtes, Caubeyres (47), 19 janvier 2024, . Le P’tit Bal Des Bois – Caubeyres 47 Vendredi 19 janvier 2024, 18h00 Salle des fêtes, Caubeyres (47) 5€ 18:00 – 19:00 : Atelier danse Trad animé par Natalie Selsis, 19:00 – 21:00 : Dîner sorti du panier, 21:00 – 00:00 : Bal avec Gabarra. Les autres musiciens sont les bienvenus, en scène ouverte ou pour un boeuf, La salle des fêtes jouxte la mairie. source : événement Le P’tit Bal Des Bois – Caubeyres 47 publié sur AgendaTrad Salle des fêtes, Caubeyres (47) Salle des fêtes, 47160 Caubeyres, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46654 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

