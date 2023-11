MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET ARTISANS LOCAUX : LES JEUDIS À THÈMES SALLE DES FÊTES Castillon-de-Saint-Martory Catégories d’Évènement: Castillon-de-Saint-Martory

Haute-Garonne MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET ARTISANS LOCAUX : LES JEUDIS À THÈMES SALLE DES FÊTES Castillon-de-Saint-Martory, 14 décembre 2023, Castillon-de-Saint-Martory. Castillon-de-Saint-Martory,Haute-Garonne Préparer Noël avec le marché de Noël de Castillon-de-Saint-Martory.

2023-12-14 fin : 2023-12-14 . .

SALLE DES FÊTES

Castillon-de-Saint-Martory 31360 Haute-Garonne Occitanie



Preparing for Christmas with the Castillon-de-Saint-Martory Christmas market Prepárese para la Navidad con el mercado navideño de Castillon-de-Saint-Martory Vorbereitung auf Weihnachten mit dem Weihnachtsmarkt in Castillon-de-Saint-Martory Mise à jour le 2023-11-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Détails Catégories d’Évènement: Castillon-de-Saint-Martory, Haute-Garonne Autres Lieu SALLE DES FÊTES Adresse SALLE DES FÊTES Ville Castillon-de-Saint-Martory Departement Haute-Garonne Lieu Ville SALLE DES FÊTES Castillon-de-Saint-Martory latitude longitude 43.13538;0.85965

SALLE DES FÊTES Castillon-de-Saint-Martory Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castillon-de-saint-martory/