Soirée théâtre salle des fêtes Castetnau-Camblong, 14 octobre 2023, Castetnau-Camblong.

Castetnau-Camblong,Pyrénées-Atlantiques

Soirée théâtre, venez rire avec nous !

Devant des portes banales, dans un monde ordinaire, il se passe des choses extraordinaires…

Les portes par la Compagnie de l’Echelle..

2023-10-14. EUR.

salle des fêtes

Castetnau-Camblong 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and laugh with us!

In front of ordinary doors, in an ordinary world, extraordinary things happen…

Les portes by the Compagnie de l’Echelle..

Admission €8.

Venga y ríase con nosotros!

Frente a puertas ordinarias, en un mundo ordinario, ocurren cosas extraordinarias…

Les portes de la Compagnie de l’Echelle.

Entrada: 8 euros.

Theaterabend, lachen Sie mit uns!

Vor banalen Türen, in einer gewöhnlichen Welt, geschehen außergewöhnliche Dinge…

Les portes von der Compagnie de l’Echelle.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT Béarn des Gaves