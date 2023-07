Concours de Belote au profit de « Bonheur contre le cancer » Salle des Fêtes Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, 25 août 2023, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie.

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie,Lot

Concours de Belote organisé par le club du Bel Age à la salle des fêtes de Castelnau-Montratier..

2023-08-25 20:00:00 fin : 2023-08-25 . .

Salle des Fêtes

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie



Belote competition organized by the Bel Age club at the Castelnau-Montratier village hall.

Concurso de belote organizado por el club Bel Age en el ayuntamiento de Castelnau-Montratier.

Belote-Wettbewerb, der vom Club du Bel Age im Festsaal von Castelnau-Montratier organisiert wird.

Mise à jour le 2023-07-02 par OT CVL Castelnau-Montratier