Haute-Garonne Forum ouvert: « Quelles initiatives collectives pour accélérer la transition sur nos territoires? » Salle des fêtes Castelmaurou, 17 décembre 2023 08:30, Castelmaurou. Forum ouvert: « Quelles initiatives collectives pour accélérer la transition sur nos territoires? » Dimanche 17 décembre, 09h30 Salle des fêtes Gratuit, inscription obligatoire « Ensemble, imaginons des solutions concrètes pour une transition écologique et solidaire sur nos territoires.

Venez rencontrer d’autres collectifs en transition, rejoignez une communauté engagée et motivée pour agir localement.

Que vous soyez porteur d'un projet de transition ou souhaitiez vous engager, ce Forum Ouvert est fait pour vous ! »

Salle des fêtes
31180 Castelmaurou
Castelmaurou
31180 Haute-Garonne
Occitanie

2023-12-17T09:30:00+01:00 – 2023-12-17T18:00:00+01:00

2023-12-17T09:30:00+01:00 – 2023-12-17T18:00:00+01:00

Détails
Heure : 08:30
Catégories d'Évènement: Castelmaurou, Haute-Garonne

