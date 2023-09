Marché de Noël à Castandet Salle des fêtes Castandet, 19 novembre 2023, Castandet.

Castandet,Landes

Il n’est jamais trop tôt pour commencer les cadeaux de Noël ! L’association Esprit de fête vous propose un marché de Noël dans la salle de fête de Castandet. De 10h à 18h au profit de la SPA..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 18:00:00. .

Salle des fêtes

Castandet 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine



It’s never too early to start buying Christmas presents! The Esprit de fête association is holding a Christmas market in the Castandet village hall. From 10am to 6pm, in aid of the SPA.

Nunca es demasiado pronto para empezar a comprar los regalos de Navidad La asociación Esprit de fête organiza un mercadillo navideño en el ayuntamiento de Castandet. De 10.00 a 18.00 h. a beneficio de la SPA.

Es ist nie zu früh, um mit den Weihnachtsgeschenken anzufangen! Der Verein Esprit de fête bietet Ihnen einen Weihnachtsmarkt im Festsaal von Castandet an. Von 10 bis 18 Uhr zugunsten des Tierschutzvereins.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Grenade