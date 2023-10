Soirée Belote à Cassagne Salle des fêtes Cassagnes, 10 novembre 2023, Cassagnes.

Cassagnes,Lot

Jambons, canards, vins, filets garnis, un lot pour chacun !

Soirée suivie d’un tourin.

2023-11-10 20:30:00 fin : 2023-11-10 . 12 EUR.

Salle des fêtes

Cassagnes 46700 Lot Occitanie



Hams, ducks, wine, fillets garnis, a prize for everyone!

Evening followed by a tourin

Jamones, patos, vino, filetes garnis, ¡un premio para todos!

Tarde seguida de una visita guiada

Schinken, Enten, Weine, Filets garnis, ein Los für jeden!

Abend mit anschließendem Turin

Mise à jour le 2023-10-20 par OT CVL Vignoble