Cassagnes en fête Salle des Fêtes Cassagnes, 30 juin 2023, Cassagnes.

Cassagnes,Lot

Le Comité des Fêtes de Cassagnes vous propose de passer un agréable moment de détente sur les deux jours de fête du village..

2023-06-30 à ; fin : 2023-07-01 . 22 EUR.

Salle des Fêtes

Cassagnes 46700 Lot Occitanie



The Comité des Fêtes de Cassagnes invites you to spend some relaxing time at the two-day village festival.

El Comité des Fêtes de Cassagnes le invita a pasar un rato relajante en la fiesta mayor de dos días.

Das Festkomitee von Cassagnes lädt Sie ein, an den beiden Tagen des Dorffestes eine angenehme Zeit zu verbringen.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT CVL Vignoble