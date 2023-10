Marché de Noël Salle des fêtes Carresse-Cassaber, 26 novembre 2023, Carresse-Cassaber.

Carresse-Cassaber,Pyrénées-Atlantiques

L’école St Ignace propose son marché de Noël où vous y retrouverez des créateurs, des artisans et producteurs locaux des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Les enfants de l’école St Ignace proposeront des objets réalisés en classe pour leur permettre de récolter des fonds en vue d’un voyage scolaire. Une restauration (option végétarienne), vente de gâteaux, marrons grillés seront proposées par les parents d’élèves. Photo avec le père Noël à partir de 15 h 30.

Ce marché est ouvert aux artistes amateurs et professionnels qui peuvent vendre leurs œuvres.

Sont exclus tous les objets fabriqués industriellement ou importés.

Inscriptions avant le 10/11/23.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Salle des fêtes

Carresse-Cassaber 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The St Ignace school presents its Christmas market, featuring local designers, craftsmen and producers from the Landes and Pyrénées-Atlantiques regions. Children from the St Ignace school will be selling items made in class to raise funds for a school trip. Catering (vegetarian option), cakes and roasted chestnuts will be sold by parents. Photo opportunity with Santa Claus from 3:30 p.m.

This market is open to amateur and professional artists who can sell their work.

All industrially manufactured or imported items are excluded.

Registration before 10/11/23

El colegio St Ignace celebra su mercado navideño, en el que encontrará diseñadores, artesanos y productores locales de las regiones de las Landas y los Pirineos Atlánticos. Los niños del colegio St Ignace venderán artículos que han elaborado en clase para recaudar fondos para un viaje escolar. El catering (opción vegetariana), la venta de pasteles y las castañas asadas correrán a cargo de los padres. Posibilidad de fotografiarse con Papá Noel a partir de las 15.30 horas.

Este mercado está abierto a artistas aficionados y profesionales que pueden vender sus obras.

Quedan excluidos todos los artículos de fabricación industrial o de importación.

Inscripción antes del 10/11/23

Die Schule St Ignace veranstaltet einen Weihnachtsmarkt, auf dem Sie lokale Designer, Kunsthandwerker und Produzenten aus den Landes und den Pyrénées-Atlantiques finden können. Die Kinder der St-Ignace-Schule bieten in der Klasse hergestellte Gegenstände an, mit denen sie Geld für eine Klassenfahrt sammeln wollen. Die Eltern der Schülerinnen und Schüler sorgen für das leibliche Wohl (vegetarische Option) und verkaufen Kuchen und geröstete Kastanien. Ein Foto mit dem Weihnachtsmann ist ab 15:30 Uhr möglich.

Dieser Markt ist offen für Amateur- und Berufskünstler, die ihre Werke verkaufen können.

Ausgeschlossen sind alle industriell gefertigten oder importierten Gegenstände.

Anmeldung bis zum 10/11/23

Mise à jour le 2023-10-11 par OT Béarn des Gaves