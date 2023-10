Castanhas e borret Salle des fêtes Cardesse, 22 octobre 2023, Cardesse.

Cardesse,Pyrénées-Atlantiques

Venez passer l’après-midi pour fêter l’automne avec nos animations:

1ère partie par « Didi » Conteur, chanteur et humoriste.

2ème partie par Los Esbarrits de Cardesse..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . EUR.

Salle des fêtes

Cardesse 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and spend an afternoon celebrating autumn with our entertainment:

1st part by « Didi » Storyteller, singer and humorist.

2nd part by Los Esbarrits from Cardesse.

Venga a pasar una tarde celebrando el otoño con nuestros espectáculos:

1ª parte a cargo de « Didi » Cuentacuentos, cantante y humorista.

2ª parte a cargo de Los Esbarrits de Cardesse.

Verbringen Sie den Nachmittag, um den Herbst mit unseren Animationen zu feiern:

teil 1: « Didi », Erzähler, Sänger und Humorist.

2. Teil: Los Esbarrits de Cardesse.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT Coeur de Béarn