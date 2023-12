Soirée Cabaret Salle des fêtes Cardan, 6 avril 2024, Cardan.

Cardan Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06

Soyez au rendez-vous pour 3 soirées enchanteresses dans 3 lieux exceptionnels ! vibrez au rythme du cabaret et lors de 3 événements uniques, fusionnant chant, danse et lumières. Choisissez votre destination de féérie et réservez vos lieux dès maintenant pour une double dose de divertissement captivant !.

Salle des fêtes

Cardan 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-11 par OT Cadillac-Podensac