Une p’tite dictée ?… à Cardaillac salle des fêtes Cardaillac, 14 octobre 2023, Cardaillac.

Cardaillac,Lot

L’association Les rendez-vous du Sécadou organise à la salle des fêtes de Cardaillac, une dictée pour les enfants, les adultes, en français, en occitan.

Une activité ludique et conviviale, sans points ni note, juste pour le plaisir, pour se challenger, partager le goût de la langue en famille, faire ressurgir des bons (ou faire la paix avec les mauvais)… souvenirs !.

2023-10-14 14:30:00 fin : 2023-10-14 . EUR.

salle des fêtes

Cardaillac 46100 Lot Occitanie



The association Les rendez-vous du Sécadou is organizing a dictation for children and adults, in French and Occitan, at the Cardaillac village hall.

It’s a fun and friendly activity, with no points or marks, just for fun, to challenge each other, share a taste for the language as a family, and bring back good memories (or make peace with bad ones)!

La asociación Les rendez-vous du Sécadou organiza un dictado en francés y occitano para niños y adultos en el ayuntamiento de Cardaillac.

Se trata de una actividad lúdica y amistosa, sin puntos ni notas, sólo para divertirse, retarse, compartir el gusto por la lengua en familia y traer buenos recuerdos (¡o hacer las paces con los malos!)

Der Verein Les rendez-vous du Sécadou organisiert im Festsaal von Cardaillac ein Diktat für Kinder und Erwachsene, auf Französisch oder Okzitanisch.

Eine spielerische und gesellige Aktivität, ohne Punkte oder Noten, nur zum Spaß, um sich herauszufordern, die Freude an der Sprache mit der Familie zu teilen, gute (oder Frieden mit schlechten) Erinnerungen wieder aufleben zu lassen… Erinnerungen!

Mise à jour le 2023-09-30 par OT Figeac