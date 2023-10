Conférence AECC -Découvrir la Programmation Neuro- linguistique » Salle des fêtes Capdenac, 17 octobre 2023, Capdenac.

Capdenac,Lot

Comment reprendre les commandes de notre propre vie et orienter celle-ci vers la réalisation de nos aspirations

La PNL, un ensemble d’outils simples et pratiques pour véritablement « piloter » notre cerveau et notre système nerveux

Présentée par Jacqueline Alexandre Coach Praticienne PNL,.

2023-10-17 20:30:00 fin : 2023-10-17 . 5 EUR.

Salle des fêtes

Capdenac 46100 Lot Occitanie



How to take back control of our own lives and direct them towards the fulfillment of our aspirations

NLP, a set of simple, practical tools for truly « piloting » our brain and nervous system

Presented by Jacqueline Alexandre NLP Coach Practitioner,

Cómo recuperar el control de nuestra propia vida y dirigirla hacia el cumplimiento de nuestras aspiraciones

PNL, un conjunto de herramientas sencillas y prácticas para « pilotar » realmente nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso

Presentado por Jacqueline Alexandre NLP Coach Practitioner,

Wie wir die Kontrolle über unser eigenes Leben wiedererlangen und es auf die Erfüllung unserer Wünsche ausrichten können

NLP, eine Reihe von einfachen und praktischen Werkzeugen, um unser Gehirn und unser Nervensystem wirklich zu « steuern »

Vorgestellt von Jacqueline Alexandre Coach Practitioner NLP,

