Rando solidaire du Téléthon Salle des fêtes Campneuseville, 19 novembre 2023, Campneuseville.

Campneuseville,Seine-Maritime

Cette randonnée solidaire aura lieu le dimanche 19 novembre 2023. Avec possibilité de déjeuner le midi à la harengade de Saint Léger aux Bois. Venez nombreux … c’est au profit du Téléthon.

Entre 8 et 10 kms – Parcours facile et accessible à tous

Départ à 8H45 sur la place de Campneuseville. Dons libres

Un autre départ aura lieu depuis St-Léger-aux-Bois.

Infos : www.cdhaa.fr – 06 47 16 75 39.

Randonnée solidaire proposée par l’association « Chés vadrouilleux » de Campneuseville.

Salle des fêtes

Campneuseville 76340 Seine-Maritime Normandie



This solidarity hike will take place on Sunday, November 19, 2023. With the possibility of lunching at the Saint Léger aux Bois herring farm. Come one, come all… it’s all in aid of the Telethon.

Between 8 and 10 kms – Easy course accessible to all

Departure at 8:45 am from Campneuseville square. Free donations

Another departure will take place from St-Léger-aux-Bois.

Info: www.cdhaa.fr – 06 47 16 75 39.

Solidarity hike proposed by the « Chés vadrouilleux » association in Campneuseville

Este paseo solidario tendrá lugar el domingo 19 de noviembre de 2023. Con la posibilidad de almorzar en la granja de arenques de Saint Léger aux Bois. Venga uno, vengan todos… es a beneficio del Teletón.

Entre 8 y 10 kms – Recorrido fácil y accesible a todos

Salida a las 8h45 en la plaza de Campneuseville. Donaciones gratuitas

Otra salida tendrá lugar desde St-Léger-aux-Bois.

Información: www.cdhaa.fr – 06 47 16 75 39.

Marcha solidaria organizada por la asociación « Chés vadrouilleux » de Campneuseville

Diese solidarische Wanderung findet am Sonntag, den 19. November 2023 statt. Mit der Möglichkeit, mittags in der Heringsfarm von Saint Léger aux Bois zu essen. Kommen Sie zahlreich … es ist zugunsten des Telethon.

Zwischen 8 und 10 kms – Leichte Strecke, die für alle zugänglich ist

Start um 8.45 Uhr auf dem Platz von Campneuseville. Freie Spenden

Ein weiterer Start findet von St-Léger-aux-Bois aus statt.

Infos: www.cdhaa.fr – 06 47 16 75 39.

Solidarische Wanderung, vorgeschlagen vom Verein « Chés vadrouilleux » von Campneuseville

