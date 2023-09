Bourse aux Vêtements à Caillac Salle des fêtes Caillac Catégories d’Évènement: Caillac

Lot Bourse aux Vêtements à Caillac Salle des fêtes Caillac, 15 octobre 2023, Caillac. Caillac,Lot Vente de vêtements ( 0-16 ans) automne/hiver. Shopping à petits prix.

Cette bourse est organisée par l’APE la Marelle.

2023-10-15 09:00:00 fin : 2023-10-15 16:00:00. EUR.

Salle des fêtes le bourg

Caillac 46140 Lot Occitanie



Autumn/winter clothing sales (0-16 years). Shopping at low prices.

Organized by APE la Marelle Rebajas de ropa otoño/invierno (0-16 años). Compras a precios bajos.

Esta venta está organizada por la APE la Marelle Verkauf von Kleidung ( 0-16 Jahre) Herbst/Winter. Einkaufen zu kleinen Preisen.

