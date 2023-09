2e Salon de la beauté et du bien-être Salle des fêtes Cadolive, 14 octobre 2023, Cadolive.

Cadolive,Bouches-du-Rhône

Venez à la rencontre d’experts de la beauté et du bien-être dans une ambiance cosy..

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. .

Salle des fêtes

Cadolive 13950 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and meet beauty and well-being experts in a cosy atmosphere.

Venga a conocer a expertos en belleza y bienestar en un ambiente acogedor.

Treffen Sie sich mit Experten für Schönheit und Wohlbefinden in einer gemütlichen Atmosphäre.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile