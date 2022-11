Balèti Fête de Nadal Cabrières Salle des fêtes, Cabrières (34)

libre participation

avec Tindarèl Salle des fêtes, Cabrières (34) Salle des fêtes, 34800 Cabrières, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39714 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] A partir de 17h Concert de Nadal par la chorale de St Guilhem le Désert Stand IEO Apéritif offert par le cercle occitan Repas partagé Balèti avec le groupe Tindarèl Libre participation au chapeau Infos: 06 72 46 86 60 source : événement Balèti Fête de Nadal Cabrières publié sur AgendaTrad

