Le mois du film documentaire, à Cabrerets Salle des fêtes Cabrerets, 2 novembre 2023, Cabrerets.

Cabrerets,Lot

Les médiathèques et bibliothèques du Grand Cahors participent à la 24ème édition du Mois du film documentaire, événement national et international. Comme chaque année, elles vous proposent une vingtaine de projections de films, des rendez-vous conviviaux et des rencontres animées par des spécialistes.

Retrouvez toutes les informations à partir de début octobre sur le site internet de la médiathèque du Grand Cahors..

2023-11-02 20:00:00 fin : 2023-11-02 . EUR.

Salle des fêtes

Cabrerets 46330 Lot Occitanie



The media libraries of Greater Cahors are taking part in the 24th edition of Documentary Film Month, a national and international event. As every year, they are offering around twenty film screenings, friendly get-togethers and meetings led by specialists.

For further information, visit the Grand Cahors media library website at the beginning of October.

Las mediatecas del Gran Cahors participan en la 24ª edición del Mes del Cine Documental, un acontecimiento nacional e internacional. Como cada año, ofrecen una veintena de proyecciones, encuentros amistosos y reuniones dirigidas por especialistas.

Encontrará toda la información desde principios de octubre en la página web de la mediateca de Grand Cahors.

Die Mediatheken und Bibliotheken des Großraums Cahors nehmen an der 24. Ausgabe des Dokumentarfilm-Monats teil, einer nationalen und internationalen Veranstaltung. Wie jedes Jahr bieten sie Ihnen rund 20 Filmvorführungen, gesellige Treffen und von Fachleuten moderierte Begegnungen an.

Alle Informationen finden Sie ab Anfang Oktober auf der Website der Mediathek des Grand Cahors.

Mise à jour le 2023-08-24 par Pnr des Causses du Quercy