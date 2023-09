Médecines douces. Comment se soigner autrement salle des fêtes Cabourg Catégories d’Évènement: Cabourg

Calvados Médecines douces. Comment se soigner autrement salle des fêtes Cabourg, 26 septembre 2023, Cabourg. Médecines douces. Comment se soigner autrement Mardi 26 septembre, 14h30 salle des fêtes Gratuit Comment prendre soin de soi autrement ou en complément de la médecine conventionnelle ? Quelle prévention pour certains maux ?

Phytothérapie, relaxation, sophrologie, fleurs de Bach, acuponcture … Julie Liabeuf présentera plusieurs médecines douces et des outils pour mieux gérer vos émotions et certains maux.

Possibilité de s’inscrire à 6 séances de relaxation sonore salle des fêtes place Bruno Coquatrix 14390 CABOURG Cabourg 14390 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 65 38 71 »}, {« type »: « email », « value »: « clicpaysdaugenord@calvados.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T14:30:00+02:00 – 2023-09-26T16:30:00+02:00

2023-09-26T14:30:00+02:00 – 2023-09-26T16:30:00+02:00 santé bien-être CLIC PAN Détails Catégories d’Évènement: Cabourg, Calvados Autres Lieu salle des fêtes Adresse place Bruno Coquatrix 14390 CABOURG Ville Cabourg Departement Calvados Age min 60 Age max 99 Lieu Ville salle des fêtes Cabourg latitude longitude 49.287304;-0.115991

salle des fêtes Cabourg Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cabourg/