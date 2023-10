Journée sur la science et les jeux vidéos Salle des fêtes Cabanac à Donneville Donneville Catégories d’Évènement: Donneville

Haute-Garonne Journée sur la science et les jeux vidéos Salle des fêtes Cabanac à Donneville Donneville, 20 avril 2024, Donneville. Journée sur la science et les jeux vidéos Samedi 20 avril 2024, 10h00 Salle des fêtes Cabanac à Donneville Des concours, des exposants, des démonstrations…pendant toute la journée.

Plus de renseignements en cliquant ici Salle des fêtes Cabanac à Donneville 28 RD 113 31450 Donneville Donneville 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://fb.me/e/7XPQ5JBgo »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T22:00:00+02:00

2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T22:00:00+02:00 Sci Game Show 2024 Détails Catégories d’Évènement: Donneville, Haute-Garonne Autres Lieu Salle des fêtes Cabanac à Donneville Adresse 28 RD 113 31450 Donneville Ville Donneville Departement Haute-Garonne Lieu Ville Salle des fêtes Cabanac à Donneville Donneville latitude longitude 43.472439;1.551839

Salle des fêtes Cabanac à Donneville Donneville Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/donneville/