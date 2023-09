Téléthon Musique à Donneville Salle des fêtes Cabanac à Donneville Donneville Catégories d’Évènement: Donneville

Téléthon Musique à Donneville
Samedi 9 décembre, 19h30
Salle des fêtes Cabanac à Donneville
Donneville
Entrée libre

Concert avec des groupes locaux :

́ – Reggae, Rock et Ska

https://www.facebook.com/profile.php?id=100094262085927

– Blues Rock

https://www.facebook.com/DeltaDogGroup

́ – Pop Rock

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063080509909

Possibilité de manger et boire sur place
Salle des fêtes Cabanac à Donneville
28 RD 113 31450 Donneville
Donneville 31450 Haute-Garonne Occitanie

2023-12-09T19:30:00+01:00 – 2023-12-09T23:30:00+01:00

