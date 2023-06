Fête de Donneville Salle des fêtes Cabanac à Donneville Donneville Donneville Catégories d’Évènement: Donneville

Haute-Garonne Fête de Donneville Salle des fêtes Cabanac à Donneville Donneville, 30 juin 2023, Donneville. Fête de Donneville 30 juin – 2 juillet Salle des fêtes Cabanac à Donneville Voici le programme détaillé des festivités à Donneville:

Vendredi 30 juin: 19h 00 : ouverture de la fête avec des manèges (pêche au canard, carrousel, tirs à la carabine,trampoline, structures gonflables et barbe à Papa) et buvette. Restauration prévue sur place avec Les Copaings (Hamburger / Frites).

21 h 00: soirée DJ avec Greg Saelen (DJ résident au Coup d’état) et DJ Layone (Cosmopolitain, Ice Club, Coup d’état et Halles de la cité). Samedi 1er juillet: 14 h 00 : Tournoir de pétanque (inscription sur place, de préférence par équipe, juste avant le tournoi. 15 € par équipe ou 5 € par joueur)

19 h 30 : Apéritif et repas (inscription préalable nécessaire en envoyant un mail à reservation@leclad.fr).

22 h 00 : Captain Star en concert (Music Live Band professionnel basé à Toulouse, Captain Star vous propose tous styles de musique (jazz, bossa, lounge, pop, funk, soul, rock). Dimanche 2 juillet: 12 h 00 : Cérémonie commémorative au monument aux morts (en musique) 12 h 30 : Apéritif offert par la municipalité à Cabanac

14 h 00 : Concours de tarte aux fruits. Dépôt des gâteaux entre 13 h 30 et 14 h à Cabanac. Inscription préalable nécessaire en envoyant un mail à reservation@leclad.fr

15 h 00 à 17 h 00 : Après-midi jeux de société. Venez avec vos jeux de société dans la salle des fêtes de Cabanac pour s’amuser et découvrir des nouveaux jeux.

18 h 00 : Spectacle de théâtre « Les Impavides Bretons » (Un spectacle de marionnette bruité en direct, humoristique, délirant et tout public !

19 h 00 puis 21 h 30 La Montgiscada (batucada de Montgiscard) avec une restauration proposée par La case Bourbon (plats réunionais)

22 h 30 Retraite aux flambeaux et Spectacle pyromusical. Départ de Cabanac vers le stade en musique avec la Montgiscada. Le feu d'artifice est proposé par F.C. PYRO.

