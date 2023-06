Fête de la musique à Donneville Salle des fêtes Cabanac à Donneville Donneville, 21 juin 2023, Donneville.

Fête de la musique à Donneville Mercredi 21 juin, 19h30 Salle des fêtes Cabanac à Donneville Gratuit

Le CLAD est heureux de vous inviter pour la fête de la musique qui aura lieu à l’espace Cabanac (extérieur et salle des fêtes). Pour cette édition, nous vous proposons une programmation variée avec 4 groupes. Merci à vous par avance de venir encourager les groupes et partager un bon moment ensemble.

Le programme de la soirée:

– 19H30 : Big band de Baziège

– 20h30 : Bold Blues Monkeys (Blues)

– 21h30 : Frock (Pop Rock)

– 22h30 : The Feignasses Dudes (Stoner, punk, grunge)

Le CLAD vous proposera une restauration (snack) sur place et une buvette pour les petits et les grands.

Salle des fêtes Cabanac à Donneville 28 RD 113 31450 Donneville Donneville 31450 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:30:00+02:00

big band blues

CLAD